The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Tenemos un equipo extraordinario” Toni Aparicio, entrenador del alcoyano estrena la nueva temporada de El café del Alcoyano, desde Premium Sport Café jueves, 24 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/08/2017) El entrenador del Alcoyano, Toni Aparicio, ha sido el encargado de estrenar la 15 temporada de El café del Alcoyano, como siempre desde que comenzó esta sección dentro de Ser Deportivos, en los recreativos Pastor, en este caso en Premium Sport Café, en la plaza Miguel Hernández. El técnico ha cambiado mucho desde su primera etapa en el club blanquiazul hace 18 años. Ahora con mucha más experiencia no se arruga a decir que “quiero ser el primero, siempre quiero ser el mejor. Tenemos un grupo extraordinario y con una calidad humana impresionante”, destaca. Con Aparicio, hablamos de la temporada que nos espera y hemos recordado algunas de las anécdotas con el Alcoyano y de la más mediática que vivió, en el partido Alcorcón – Ontinyent.