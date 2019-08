The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN “Tenemos un patrimonio hidráulico que no valoramos” Ágata Marquiegui explica en Radio Alcoy su tesis doctoral en forma de tres tomos bajo el nombre 'El patrimonio hidráulico de la provincia de Alicante. Catálogo ilustrado de mil quinientas obras y actuaciones' miércoles, 14 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (14/08/2019) La investigadora de origen vasco aunque con más de dos décadas viviendo en nuestras comarcas, Ágata Marquiegui, ha visitado Radio Alcoy para explicar detalles sobre su tesis doctoral en la que trabajó durante diez años y que se convirtió en la publicación bajo el título El patrimonio hidráulico de la provincia de Alicante. Catálogo ilustrado de mil quinientas obras y actuaciones. La obra recibió en 2016 una mención especial en la categoría de investigación de los Premios Europa Nostra de la Unión Europea. Ágata lamenta que su obra después de ser publicada por la Diputación de Alicante con tres tomos no ha tenido ninguna aplicación por parte de ninguna institución pública. Por ello ha explicado que “tenemos un rico patrimonio hidráulico que no valoramos, que debemos poner en valor, cuidar y en muchos casos rescatar del olvido”.