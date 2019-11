The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS "Tener ilusiones me levantó de la cama, sino aún estaría en ella" Alejandro Marín nos cuenta su historia, el deporte le levantó de la cama después de que un accidente de tráfico le dejase sin su pierna derecha con 14 años – Ahora es ingeniero, velocista y viene del Campeonato de Europa de snowboard en Holanda miércoles, 20 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (20/11/2019) Hoy hemos tenido una entrevista muy especial en Ser Deportivos, Alejandro Marín, 26 años, perdió una pierna a los 14 años después de un accidente de tráfico. En lugar de venirse abajo, decidió convertir lo negativo en positivo y además de estudiar ingeniería para desarrollar prótesis, es un deportista nato, ha practicado muchos deportes, pero se ha dado a conocer como velocista y en el snowboard. Su actitud ha sido clave en su recuperación y ahora hace conferencias en muchas ciudades para dar visibilidad a una palabra que la sociedad trata de forma hostil: discapacitado. Alejandro estrena canal you tube para dar a conocer su trabajo, busca patrocinador, de lo contrario, tendrá que dejar de competir. No te pierdas esta entrevista porque no te dejará indiferente.