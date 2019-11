The examples populate this alert with dummy content

OLIMPIC - ALCOYANO “Tengo dos jugadores con fracturas, no todo vale” El entrenador del Alcoyano lamenta la impunidad de los rivales ante el líder – El domingo a las 17h. jugará en La Murta, el partido en directo en Radio Alcoy viernes, 08 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (08/11/2019) El parte de guerra es preocupante, ente el Hércules B Pau Franch acabó con el pómulo roto por dos sitios, quirófano y un mes de baja, Óscar Díaz en el mismo partido, terminó con un testículo hinchado debido a una patada sin sentido, ente el Villarreal C, le rompen el dedo a Jony Ñiguez, no pasará por el quirófano de puro milagro… y así unas cuantas más agresiones que han sufrido los jugadores del deportivo en los últimos partidos. Por ello el entrenador del Alcoyano, Vicente Parras ha sido muy tajante en la sala de prensa. “Estoy preocupado, tengo a dos jugadores con fracturas, no todo vale para ganarnos, entiendo todos los planteamientos, pero hay una persona en el campo que tiene que proteger a los futbolistas. No pido más protección, pido la misma para todos”, afirmó el técnico con cara de pocos amigos. Esta circunstancia obliga a que el Alcoyano tenga que hacer varios cambios con respecto la última jornada. Aunque el técnico sabe que la plantilla está más “enrabietada” tras el empate ante el Villarreal C y quieren volver a la senda de las victorias y dejar claro la única razón de por qué no hizo el récor fue por un pésimo arbitraje anulando un gol legal. El partido será el domingo a las 17 horas en el estadio de La Murta , el equipo valenciano llega de menos a más y ahora mismo está en un buen momento, hombres como Berna o Nico Chafer, ex alcoyanistas, juegan ahora en el equipo que dirigen nuevos propietarios. Alberto Gabriel Cornelles Vicente, será el árbitro del partido que contaremos en directo en Radio Alcoy desde las 16.45 horas en el 1485 de OM o en esta misma página web.