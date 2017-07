The examples populate this alert with dummy content

ENTREVISTA "Tengo fotos espectaculares, pero he querido buscar un punto humano" La reportera gráfica Juani Ruz expone 'Instants' en el Casal Ovidi Montllor hasta finales del mes de julio miércoles, 05 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (05/07/2017) Cinco discos duros de dos terabytes y miles de negativos. Toda una vida dedicada a captar las mejores imágenes. La fotógrafa del Diario Información, Juani Ruz, visita los estudios de Radio Alcoy para hablar de las fotografías que exhibe, hasta final de mes, en el Casal Ovidi Montllor. "Tengo más fotos y más espectaculares, pero he querido buscar un punto humano". Desde momentos clave en los Moros y Cristianos, hasta las tragedias del fuego, pasando por los personajes pintorescos de Alcoy, pero ni rastro de los protagonistas de Ardystil. ¿Por qué? Hablamos con el ojo ávido de Ruz sobre su exposición, muy recomendable, por cierto.