“Tengo ya experiencia y como decía Nino, el verde es el que habla”

El Alcoyano presentó al portero José Juan como gran valor de la próxima plantilla. Su experiencia en categorías superiores hace que la portería del Deportivo esté segura. No será tarea fácil suplir a Miguel Bañuz que además de sostener al equipo durante dos temporadas, hasta que ya la desidia de gran parte de sus compañeros hizo que el equipo descendiera, se convirtió en el ídolo indiscutible de la afición, siendo uno de los pocos que se libró de la quema de la temporada pasada. A sus 39 años, camino de los 40, se trata de “una oportunidad de las que da el fútbol para poder tener este portero, ya que tenía muchas ofertas”, como relata el secretario técnico, Josele González. El portero, asegura que lo de la edad no es un problema. “No es casualidad, yo me cuido mucho y se que para competir tengo que estar muy bien, pierdo un kilo al año para mantenerme. Vengo al Alcoyano y no es un paso atrás, es un histórico que me ha presentado un muy buen proyecto con el objetivo de ascender y por eso he venido, yo ya no me muevo por dinero, quería estar cerca de Elche y esta es la mejor opción, por proyecto y entidad”

A la vez el club anunció la llegada de otro jugador “de la casa” que jugó en categorías inferiores y que ahora vuelve del Toledo, se trata de Fernando Albert “Chato”, el futbolista de Ontinyent ya es oficial mete del Alcoyano y será presentado el miércoles a las 12.00 horas en El Collao. Otra de las llegadas inminentes será la de Josue.