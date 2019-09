The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS "Tenía ganas de un proyecto así" El jugador del Deportivo Raúl González, pasa por "el café del Alcoyano" desde Premium Sport Café jueves, 19 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (19/09/2019) El futbolista de Muro, Raúl González, ha sido nuestro invitado para tomar el habitual "café del Alcoyano" desde Premium Sport Café. Con el jugador del Alcoyano, hemos hablado de sus inicios y de su paso por tres filiales como el Mallorca, Atlético de Madrid o Deportivo de la Coruña, entre otras tantas cosas, además ha tenido una sorpresa muy especial. Como cada jueves con la colaboración de Héctor Rúa.