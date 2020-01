The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Tercer derrumbe en una casa del centro por el temporal La calle San Agustín registra el desplome de parte de un edificio- Los bomberos buscan si había alguien en el inmueble miércoles, 22 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy ha registrado el tercer desplome de un edificio en el centro histórico en lo que llevamos de semana y a causa del temporal. La caída de parte de un edificio situado en la calle San Agustín, cerca de la céntrica vía de Santo Tomás, se ha producido a primera hora de la mañana. Uno de los vecinos ha declarado a Radio Alcoy que han escuchado “un gran estruendo y hemos salido corriendo”. Los bomberos, con la ayuda de la unidad canina, buscan la posible presencia de algún vecino que haya podido quedar atrapado entre los escombros. Testigos presenciales aseguran que desconocen el paradero de una persona a la que intentan localizar. El desplome ha obligado a cortar la calle Santo Tomás al tráfico. En la zona están operando los bomberos y la brigada municipal y también está la Policía Local. Este es el tercer derrumbe que se registra en el centro de la ciudad, tras la caída de parte de un inmueble de la calle Pintor Casanova el pasado lunes y después que ayer cayera parte de la fachada del número 28 de la calle Casablanca.