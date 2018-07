The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA ARTÍSTICA Tercer oro español para Néstor Abad El gimnasta alcoyano se proclamó vencedor del Campeonato de España celebrado en Guadalajara el pasado fin de semana viernes, 20 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Tras el oro por equipos y el bronce en barra fija en los Juegos del Mediterráneo, Néstor Abad, se ha vuelto a proclamar Campeón de España, en el campeonato disputado la pasada semana en Guadalajara. El gimnasta alcoyano, con una puntuación de 84.650 subió a lo más alto del podio quedando por enicma de Nicolau Mir que sumó 80.950 puntos y Thierno Boubacar, con 79.750. Abad fue el mejor en suelo (14.200), anillas (14.300) y paralelas (14.800). El gimnasta de Alcoy tiene por delante un verano con un proyecto muy importante: el Campeonato de Europa. La cita se celebra en Glasgow (Reino Unido), del 1 al 12 de agosto.