BARÇA 6-2 ALCODIAM Tercera derrota consecutiva El Patín Alcodiam ha perdido por 6-2 en la complicada pista del líder de la OK Liga, el Barcelona – Tras esta derrota los de Sergi Punset descienden hasta el décimo puesto tras las victorias del Lleida y del Lloret domingo, 09 de abril de 2017 El Enrile PAS Alcoy ha cosechado la tercera derrota consecutiva ante el líder de la OK Liga, el Barcelona Lassa por 6-2. Los de Sergi Punset continúan viendo como los equipos del `Tourmalet´ les pasan por encima, pero esta jornada el conjunto de Alcoy ha visto afectada su posición en la clasificación tras las victorias del Lleida y del Lloret. Tercer enfrentamiento ante un equipo de la parte alta, en concreto, frente el líder de la OK Liga, el Barcelona, y tercera derrota consecutiva de los de Sergi Punset. Partidos complicados los que está disputando el equipo de Alcoy, y de los que, de momento no ha sacado ningún punto. El Barcelona ha ido en todo momento por delante en el marcador, de hecho, el primer gol llegó a los 10 segundos del arranque del partido y en poco más de un minuto el 2-0 subió al marcador. Gala del poderío por parte del conjunto blaugrana en los primeros instantes que continuó a los 12 minutos con el tercer tanto. Con el 3-0 se llegó al descanso. En la reanudación el Alcodiam reaccionó marcando el 3-1 de penalti obra de David Gelmà. Hasta el minuto nueve no se volvió a ver ningún gol y cuando llegó de nuevo fue por parte del equipo local ampliando la ventaja. El 4-1 no era suficiente para el Barcelona. Hasta 6 goles anotaron los blaugranas mientras que el segundo y último tanto de los jugadores del Patín Alcodiam llegó a falta de 40 segundos para el final poniendo el 6-2 final, obra de Pere Cañellas. Después de este partido el conjunto de Sergi Punset ha caído dos puestos en la tabla hasta ocupar la décima posición debido a las victorias del Lloret y del Lleida, aunque la derrota del Noia provoca que el Patín mantenga si empate a puntos con este conjunto que va un puesto arriba en la clasificación. El Alcodiam no volverá a jugar hasta el 29 de abril, será a domicilio ante el Vendrell, ya que la próxima semana, para el día 22 de abril había previsto un partido entre el Patín y el Liceo que ha sido aplazado al 13 de mayo debido a las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy.