BENIDORM Terra Natura celebra el 47º aniversario de la elefanta Petita con una fiesta Holi La cita será este sábado y los visitantes podrán disfrutar del festival hindú en la que hay preparados más de 250 kilos de polvos y 4.000 botellas de colores martes, 20 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (20/08/2019) Terra Natura Benidorm celebra este sábado una fiesta Holi para conmemorar el 47º aniversario de la elefanta Petita. La jornada festiva comenzará a las 11 horas y, a lo largo de la jornada, se sucederán diversas actividades. Entre ellas, se realizará una ofrenda de frutas y verduras para la elefante. Javier Zapata, director comercial y de marketing de Terra Natura, ha estado en Hoy por Hoy Alcoy para presentarles los detalles de esta celebración.