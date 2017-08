The examples populate this alert with dummy content

LLETRES Terra de roders llegendaris El professor Paco Pascual publica una novel·la amb la que difondre entre els joves la història dels bandolers a la comarca miércoles, 30 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (29/08/2017) Els roders que al segle XIX van sorgir de la comarca protagonitzen El tresor de Benimassot, la primera novel·la juvenil del professor contestà Paco Pascual, il·lustrada pel dissenyador alcoià César Vilaplana. El llibre és un relat fantàstic que uneix a mítics bandolers com els germans Seguí, de Gaianes, caps del robatori de la sucursal del Banc d’Espanya a València, o dels roders que van aconseguir un dels majors colps de l’època a Benimassot. Amb el llibre, Pascual ha volgut donar a conèixer el fenòmen del bandolerisme entre els més joves. L’obra és fruit del projecte educatiu desenvolupat al col·legi Sant Roc, on imparteix classe. La novel·la s’acompanya d’un disc amb cançons sobre els bandolers, gravades per artistes com Dani Miquel o Pep Gimeno Botifarra.