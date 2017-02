The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Territorio verá la viabilidad de las 55 alegaciones al Plan General El Gobierno es dará respuesta a todas las propuestas planteadas e incorporará aquellas "que cumplan con la legalidad vigente", según Manuel Gomicia miércoles, 01 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO La tertulia (01/02/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (01/02/2017) El departamento de Territorio analizará en las próximas semanas la viabilidad de las 55 alegaciones presentadas por ciudadanos y entidades al Plan General. El concejal de Territorio, Manolo Gomicia, ha destacado en La Tertulia de Radio Alcoy que, aunque la intención del Gobierno es dar respuesta a todas las propuestas planteadas el documento final incorporará aquellas "que cumplan con la legalidad vigente". El grueso de las alegaciones proviene de los grupos políticos. Compromís incide en sus propuestas en que el documento refleje una ciudad compacta. Anna Climent concejal nacionalista ha explicado su apuesta por el "crecimiento en altura". En este aspecto coincide Guanyar. Su portavoz, Estefanía Blanes, plantea como novedad la recuperación de suelo verde con iniciativas como la que plantea en una de las entradas a Alcoy, "Desde la avenida de Elche, San Pancracio, Beniata hasta la zona de Maquinaria Ceres", con la creación de un bosque urbano que ayude a consolidar la ladera. El Partido Popular recuerda al Gobierno la necesidad de suelo industrial. Eduardo Tormo concejal del PP considera "insuficiente" la oferta de 300.000 metros cuadrados planteada en el Plan General. En esta línea se pronuncia Ciudadanos, pese a que este grupo no ha planteado alegación alguna al documento inicial.