SEGUNDA B Terrorífico La próxima temporada el grupo III de Segunda B será el más duro de los cuatro – El descenso de Mallorca y Elche potencian el grupo lunes, 05 de junio de 2017 Si de por sí el grupo III de Segunda División B suele ser complicado. La próxima temporada puede subir un peldaño más. El descenso del Elche y del Mallorca, hacen que junto a Hércules, Alcoyano, Villarreal B, Lleida y otros tantos certifiquen la dificultad del grupo. Además falta saber que equipos más suben de categoría procedentes de la Tercera División El Olot y el Formentera, ya están. Olimpic, Ontinyet y sobre todo Castellón, luchan por subir, el equipo castellonense es el único que ha ganado en el partido de ida. De los equipo del grupo que quieren subir a Segunda B, el Atlético Baleares sacó un empate a uno en casa ante el Albacete, El Valencia Mestalla ganó 2-1 al Real Murcia y el Barcelona B ganó 1-2 en Cartagena. Sea como sea como termine, solo dos como máximo podrán subir. Respecto al descenso del Mallorca, hace que el Mallorca B, descienda directamente. En principio beneficiará a un equipo balear, haciendo que esta temporada sean seis los equipo que desciendan de categoría ( Levante B, Mallorca B, Espanyol B, Hospitalet, Eldense y Prat).