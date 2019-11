The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Tesalín entra en la escena de Teatram El grupo de antiguos alumnos representa este sábado "Un funeral para morirse de risa" en el Teatro Salesianos viernes, 08 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (08/11/2019) El grupo de teatro Tesalín Antiguos Alumnos pondrá mañana en escena Un funeral para morirse de risa en el Teatro Salesianos. La función dará comienzo a las 19:30 horas y será a beneficio de la PAE. Chelo Soler y Sonsoles Lloret, componentes del grupo Tesalín AA. AA., dan un aperitivo de lo que el espectador se podrá encontrar en esta comedia dirigida por Rafael Jorge García. Una representación que se enmarca en la celebración del Festival de Teatro Amateur de Alcoy (Teatram).