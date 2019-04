The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Tesalín se prepara para cantar y bailar bajo el mar El grupo de teatro escolar ofrecerá dos sesiones a las 19 horas este viernes 29 y sábado 30 con cerca de 200 jóvenes actores sobre el escenario miércoles, 27 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (27/03/2019) El grupo de teatro escolar Tesalín lo tiene ya todo preparado para ofrecer un nuevo montaje fin de curso que llevará por nombre 'Bajo el mar'. En el Teatro Salesianos se podrán ver dos sesiones, ambas a las 19 horas, viernes 29 y sábado 30. El director de este grupo teatral, Jordi Ponsoda, ha hablado unos minutos con Radio Alcoy para explicar algunos detalles como que se darán cita sobre el escenario cerca de 200 jóvenes actores o que Michel Abiétar de 'El Trencat' ha colaborado en la escenografía.