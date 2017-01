The examples populate this alert with dummy content

FERIA TEXTIL Textilhogar se traslada a la Caja Mágica El recinto madrileño acogerá la tercera edición del certamen, cuyos organizadores valoran ampliar media jornada más, del 7 al 10 de septiembre miércoles, 18 de enero de 2017 La próxima edición de la feria Textilhogar se celebrará en la Caja Mágica de Madrid. El emblemático recinto, famoso por ser la sede del Open de Tenis de Madrid, acogerá la tercera Home Textiles Premium del 7 al 9 de septiembre. Ateval y Feria Valencia, organizadores de la muestra, están valorando ampliar la edición al día 10, domingo, por la mañana. La patronal se ha decantado por la Caja Mágica tras analizar diferentes alternativas, todas ellas en Madrid. Ha valorado que ofrece instalaciones funcionales y diáfanas, bien comunicadas, con amplia superficie y con parking propio. La previsión de Ateval es aumentar el número de expositores de la anterior edición y consolidar la Caja Mágica como sede estable durante los próximos años. Las dos primeras ediciones de la nueva Textil Hogar tuvieron sede diferente: la primera se celebró en la Real Fábrica de Tapices y la segunda en el altillo de la estación de Chamartín.