SOCIEDAD Tibi acogerá el primer encuentro en los pueblos por la diversidad Con motivo del día internacional contra la LGTBIfobia, el 17 de mayo, el colectivo LGTBI MARIola presentó la actividad, que se celebrará el 11 de junio sábado, 28 de mayo de 2016 Con el éxito de convocatoria en Alcoy, la normalidad quiere ocupar el lugar que nadie debería haberle arrebatado en la escena rural, en este caso, Tibi. Tras hacer historia con la que es la primera celebración del día internacional contra la LGTBIfobia en la ciudad de Alcoy, el col·lectiu MARIola continúa firme en su reivindicación de normalizar la situación de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales alrededor de todos los pueblos de la comarca. Después del éxito del pasado 17 de mayo y "superar expectativas de asistencia", en el que el colectivo quiso recordar al político desaparecido e impulsor de esta entidad, Raül Seguí, se fijó el primer encuentro por los pueblos para la diversidad en Tibi, el próximo 11 de junio. "Será un día completo de actividades para intercambiar opiniones, conocer gente e ir visibilizando y trabajando por la normalidad del col·lectiu LGTBI", avanzan desde la entidad. La comarca escribe así unas primeras páginas que pretenden imprimir solidaridad en el futuro de los jóvenes. A la despatologización de la homosexualidad como enfermedad el año 1990, a la primera vez que Alcoy se manifiesta junto a los colectivos discriminados por razón de identidad sexual o género, en el que el Ayuntamiento colgó una pancarta bajo el lema Pobles per la diversitat. Contra la discriminació sexual i de gènere, se suma el encuentro en Tibi, el próximo 11 de junio, con el objetivo de continuar marcando el camino a la igualdad.