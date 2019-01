The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN Tico Giménez presenta el libro Mentiras Escondidas Ha estado en Radio Alcoy para dar a conocer esta obra literaria que se presentará mañana en el Círculo Industrial jueves, 03 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (03/01/2019) Tico Giménez es un joven alcoyano que vive en Valencia y que trabaja como creativo y que ha decidido lanzarse al mundo de la escritura transcribiendo las ideas de un misterioso ente llamado La mentira. La obra lleva por nombre ‘Mentiras escondidas’ y se presentará el viernes 4 de enero a las 13’30 horas en el nuevo edificio del Círculo Industrial. Giménez ha estado en el estudio de Radio Alcoy para dar algunos detalles de una historia ambientada en esta ciudad que empieza en la revolución del Petrolio y que acaba en la Cabalgata. Se trata de una publicación que se puede adquirir en la librería Llorens o en venta on-line en Amazon, con edición por parte del Círculo Rojo.