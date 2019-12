The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO Tirisiti anima las ventas La Federación de Comercio y ACECA inician su campaña de Navidad con premios, sorteos y animación en la calle con el tradicional ventero como protagonista. sábado, 14 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (14/12/2019) La Federación de Comercio y ACECA inician su campaña de Navidad con premios, sorteos y animación en la calle. Este año vuelven promociones como el sorteo de los pases VIP para ver el Betlem de Tirisiti desde la tramoya. La animación en la calle comienza este sábado 14 en la Zona Norte, sigue el viernes 20 en Santa Rosa, el sábado 21 por la mañana en el Centro y el mismo día por la tarde en el Ensanche. Bajo el lema Aquest Nadal té premi, la compra en los comercios asociados a estas entidades permitirá entrar en el sorteo de 10 vales de compra de 100 euros cada uno. La campaña la han presentado la concejal de Comercio, Vanessa Moltó, y representantes de ACECA y la Federación Alcoy Comercial.