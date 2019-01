The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Tirisiti baja el telón con 31.849 visitantes, un 10% más que el año anterior El Teatre Principal ha acogido un total de 211 funciones en esta edición jueves, 17 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (17/01/2019) Desde el 28 de noviembre, en que comenzó la campaña escolar, hasta el 5 de enero, que acabó la abierta a todos los públicos, se han realizado 211 funciones. El Betlem más famoso del Nadal Alcoià ha superado en 6.849 el número de espectadores con respecto al año pasado. Una noticia que celebran desde el equipo de La Dependent, al frente de las representaciones. La campaña escolar fue seguida por 15.714 personas, en 107 funciones, hasta el 21 de diciembre. Hasta el 5 de enero pasaron 16.135 personas en la campaña abierta al público, en 104 representaciones.