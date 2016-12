The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Tirisiti, cantera de actores La Dependent, que cumple 10 años al frente del teatro Principal, repasa su trayectoria como compañía responsable de las funciones del tradicional belén alcoyano viernes, 30 de diciembre de 2016 Joanfra Rozalén, Míriam Espinós y Pepa Miralles. Son parte del equipo de La Dependent, compañía que desde hace diez años está al frente del teatro Principal y que se encarga de dibujar sonrisas a través del Betlem de Tirisiti. Hoy Tragaluz llega con ánimo de arrojar un poco de luz a la parte menos visible del entrañable espectáculo: actores y actrices con proyección de futuro que se formaron primero en el barracón de La Glorieta y ahora en el Principal y que vuelven puntuales a casa por Navidad para interpretar a alguno de los personajes del séquito más navideño de Alcoy. En definitiva, hoy hablamos de la cantera que fue, es y será el Betlem de Tirisiti para formar a grandes artistas.