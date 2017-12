The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIA Tirisiti entra a escena Colegios de Elche y Valencia han inaugurado las representaciones escolares del Belén del Tirisiti- 105 funciones hasta el 22 de diciembre, precederán a las visitas del público en general miércoles, 29 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Colegios de Elche y Valencia han inaugurado las representaciones escolares del Belén del Tirisiti. 105 funciones hasta el 22 de diciembre, precederán a las visitas del público en general. Gran parte de escorares será de la Comunitat Valenciana, incluso llega este año a un colegio murciano. Habrá estreno del portal para comprar las entradas, será en tiketalcoi.com, la nueva tiquetera del Ayuntamiento, se podrán a la venta el 19 de diciembre a las siete de la tarde. Ya están a la venta las entradas para las funciones especiales de los sábados de diciembre. El Principal expondrá este año marionetas antiguas de Tirisiti, donadas por la familia Peidro.