NADAL ALCOIÀ “Tirisiti es un símbolo de la Navidad valenciana” Ximo Puig, presidente de la Generalitat, ha asistido junto a otras autoridades políticas una representación del Betlem de Tirisiti – El alcalde, Antonio Francés, le ha obsequiado con un CD de la Banda Sonora del Nadal Alcoià y con un ejemplar del Petit vocabulari del Nadal alcoià martes, 27 de diciembre de 2016 Tirisiti ha tenido invitados de gala, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, junto a otras autoridades políticas como Patricia Blanquer, diputada; Rafael Climent, conseller de Economía Sostenible; Zulima Pérez, secretaria autonómica de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, además del alcalde de Alcoy, Antonio Francés y el concejal de Cultura, Raül Llopis, han acudido a ver una representación del Betlem de Tirisiti. Para Puig, era la primera vez que presenciaba en belén más famoso y considera que “ha sido un placer y una satisfacción enorme poder participar escuchando y viendo una obra de arte magnífica que forma parte de las raíces de Alcoy, y por tanto de las raíces valencianas. El Tirisiti es un símbolo del Nadal Alcoià por supuesto, pero también del Nadal Valencià”. El presidente añade que el Tirisiti le ha parecido “un elemento de una singularidad enorme, que creo que probablemente debería de ser una de las referencias para todos los valencianos. Voy a decirles a todos que tienen que venir a ver el Tirisiti, porque tiene una potencia de singularidad, de autenticidad, de energía positiva, que creo que estaría muy que todos los valencianos pudiesen verlo”. Puig ha proseguido asegurando que “hay elementos que representan el Nadal Alcoià que podrían ser Patrimonio de la Humanidad, es más, yo creo que ya lo son, otra cosa es que le den la distinción, pero el Nadal Alcoià ya es Patrimonio de la Humanidad”. En este aspecto, el presidente ha señalado la particularidad de la ciudad. “Alcoy tiene muchos factores de identidad, como por ejemplo lo que representa la Cabalgata, el Tirisiti, todo es un conjunto que ayuda lo que somos los valencianos, y eso de alguna manera nos hace más vivos y nos hace entender mejor el presente. La cultura es un elemento fundamental de nuestro futuro, y por tanto, en eso Alcoy es un referente”, ha explicado el presidente de la Generalitat, quien ha concluido señalando que “desde el gobierno hemos querido significar que la Navidad es valenciana, productos, tradiciones, maneras de entender la Navidad forman conjuntamente una imagen de lo que es un momento que queremos situar donde toca”. Tras disfrutar de la representación, el alcalde de Alcoy, Antonio Francés ha hecho entrega a Ximo Puig de un CD de la Banda Sonora del Nadal Alcoià y de un ejemplar del Petit vocabulari del Nadal Alcoià.