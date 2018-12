The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Tirisiti llega al Calderón de la mano del Grup Barxell Participan también el Coro Voces Blancas Alcoy y La Dependent, con textos de Ramón Climent viernes, 14 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (14/12/2018) El Grup de Dolçaines i Tabals Barxell ha organizado una orginal actividad cultural en el Teatre Calderón este domingo 16 a las 18'30 horas que lleva por nombre 'Conta'm Tirisiti!!!'. Se trata de una alegoria musicada sobre la figura del Tirisiti, en la que participan el Coro Voces Blancas Alcoy que interpretarán los villancicos clásicos alcoyanos con la música del Barxell, junto a los actores de La Dependent y con guíon de Ramón Climent. La dirección de las Voces Blancas corre a cargo de Patricia Pérez, Ángela Esteve y Mar Fernández, mientras que la coordinación, composición y dirección musical viene de la mano de Juan Carlos Sempere Bomboi. Se trata de una representación solidaria a beneficio de Coratge, Associació de Familiars i Afectats amb Dany Cerebral Adquirit d'Alcoi i Comarca. Algunos de los responsables de la organización han estado en Radio Alcoy para dar detalles sobre esta representación.