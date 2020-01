The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Tirisiti supera los 31.000 espectadores La campaña se ha cerrado en cifras muy similares al año anterior - Destacan las 7.615 entradas que se vendieron por Internet o los 13.716 alumnos que acudieron a las 107 funciones escolares viernes, 10 de enero de 2020 La última campaña del Betlem de Tirisiti de 2019-20 cierra con 31.195 espectadores asistentes a un total de 216 representaciones. A la campaña escolar acudieron 13.716 alumnos y 1.350 profesores o monitores en 107 funciones. Las tres funciones de protocolo tuvieron 510 espectadores y las 12 especiales en fin de semana 1.660. En la campaña abierta al público en general se han realizado 94 funciones con 13.959 asistentes. El gerente de la Dependent, Joanfra Rozalén, compañía encargada de las representaciones, señala que el número de asistentes es muy similar a la anterior campaña en torno a los 31.000 y ha recordado que empezó con el premio por los 30 años de representaciones organizadas en conjunto con el Ayuntamiento de Alcoy. La venta anticipada por internet se cerró con 7.615 entradas y a las que se suman otras 4.877 en taquilla. En los últimos días de la campaña, 2, 3, 4 y 5 de enero, la asistencia se desbordó. Los días de mal tiempo durante la campaña escolar hizo que algunos colegios de alumnos muy pequeños no pudieran asistir a alguna representación.