NADAL ALCOIÀ Tirisiti visita Amagatalls de la Festa El concejal de Cultura, Raül Llopis y Joanfra Rozalén, Pepa Miralles, Jordi Carbonell y Rubén Mira, de la compañía La Dependent, han estado con Paco Aznar jueves, 28 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (28/11/2019) Con el inicio de las representaciones del Betlem de Tirisiti, esta emblemática figura ha sido la protagonista del programa Amagatalls de la Festa de Paco Aznar. Aznar ha tenido como invitados al concejal de Cultura, Raül Llopis, así como a los componentes de La Dependent Joanfra Rozalén, Pepa Miralles, Jordi Carbonell y Rubén Mira. Esta compañía se encarga desde hace 30 años de esta representación.