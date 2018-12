The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Tirisiti y Tereseta toman vida en el Teatre Calderón La original propuesta del Grup de Dolçaines i Tabals Barxell junto al Coro Voces Blancas y La Dependent llena el teatro lunes, 17 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Conta'm Tirisiti!!! ha sido el título de la original propuesta que han puesto sobre el escenario del Teatre Calderón el Grup de Dolçaines i Tabals Barxell. Para ello han contado con la complicidad del Coro Voces Blancas Alcoy, los actores de La Dependent, los textos del periodista Ramón Climent y las fotos de Toni Miranda. El espectáculo en el que se ha combinado la música con el teatro se ha centrado en la figura de Tirisiti que ha tomado vida de la mano del actor que está detrás suyo en el Betlem, Jordi Carbonell, acompañado por Tereseta, Conxi Doménech, la narradora, Pepa Miralles, y un sufrido vecino de Tirisiti, representado por Rubén Mira. Los músicos de Barxell, dirigidos por Juan Carlos Sempere Bomboi, encargado de la dirección musical, la composición y la coordinación, han ido interpretando piezas clásicas del Nadal Alcoià, en algunas de ellas acompañados por el coro de la Voces Blancas dirigido por Patricia Pérez, Ángela Esteve y Mar Fernández. Con el texto de Ramón Climent se ha hecho un repaso de los más de 150 años de ‘vida’ de Tirisiti, repleto de anécdotas y de referencias a la actualidad, leído por la ‘narradora’, al tiempo que los personajes de Tirisiti, Tereseta y el vecino iban apareciendo sobre el escenario. También se ha podido ver a otros personajes como el ‘auelo’ o el sereno. No ha faltado el Himno de Fiestas dirigido por Hiroshi Fujii e interpretado al estilo de Tiristi o las imágenes proyectadas de la historia del Belén. La representación ha sido a beneficio de la Asociación de Familias y Afectados por el Daño Cerebral Adquirido de Alcoy y Comarca, Coratge, y se ha contado con el respaldo de Unión Alcoyana Seguros.