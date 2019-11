The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Tirisiti ya está listo para recibir a los espectadores El belén alza el telón este miércoles para arrancar con la campaña escolar que acogerá a más de 17.200 asistentes - El ciclo de funciones para todos los públicos será del 20 de diciembre al 5 de enero martes, 26 de noviembre de 2019

El Betlem de Tirisiti alzará mañana el telón para comenzar con las funciones dirigidas a los más de 17.000 espectadores, entre alumnos, acompañantes y monitores, que han confirmado su asistencia a las 117 sesiones ofrecidas para la campaña escolar. El 20 de diciembre por la tarde será el punto de partida del ciclo destinado a todos los públicos. Las entradas para estas funciones "tenemos previsto por el sistema de ticketalcoi.com sacar la venta anticipada de un 55% de las entradas, que son alrededor de 9.000", como explica Joanfra Rozalén, gerente de La Dependent. Esta venta anticipada se activará el 19 de diciembre a las 19 horas y el resto de las localidades se venderán en la taquilla del Teatre Principal cada día de sesiones. El coste por entrada en la campaña escolar es de 3 euros; 4,5 euros valdrán las localidades en taquilla para el público en general y cinco euros la compra por ticketalcoi.com, en este último caso hay que sumar 61 céntimos por la gestión a través de internet.Para esta edición los precios, como explica Rozalén, se incrementan unos céntimos respecto al año pasado para cubrir gastos de infraestructura del teatro, como se especifica en el contrato firmado para las representaciones. En esta campaña, que está a las puertas de estrenarse, se cumplen 30 años desde que el Ayuntamiento de Alcoy y La Dependent, como propuesta público-privada, dan vida al retablo navideño. Un proyecto por el que han recibido recientemente el premio Avetid. Durante la presentación del Betlem de Tirisiti, el edil de Cultura, Raül Llopis, ha destacado esta distinción y ha deseado a la compañía teatral una buena etapa de funciones.