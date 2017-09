The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - VILLAREAL B Toca sacar la casta El Alcoyano quiere volver a sumar de tres en tres y para ello debe ganar al Villareal B – El partido será el domingo las 18.00 horas y lo podrán seguir como siempre en Radio Alcoy o en esta misma web viernes, 15 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (15/09/2017) El Alcoyano está “obligado” a ganar el domingo ante el Villareal B si no quiere ver como la ilusión de muchos blanquiazules empieza a desvanecerse. Juan Serrano, presidente del Alcoyano, asegura que ,“el cupo de partidos perdidos en El Collao ya está lleno”. Y es que el Alcoyano sólo ha perdido un partido de liga en cada una de las tres anteriores temporadas, por lo que si quiere mantener este increíble dato, ya no puede perder más partidos como local. El rival es el Villareal B, uno de los mejores equipos de la categoría y una de las mejores canteras de España a base de talonario. Los de Roig son jugadores de un nivel extraordinario y que cuentan mucho para el primer equipo, por lo que es muy común en este filial ver a sus jugadores jugando en Primera División en el Europa League. Partido de nivel ante uno de los mejores de la liga, que llega como colíder junto al El che y Mallorca con 10 puntos de los 12 posibles. Toni Aparicio no podrá contar con tres jugadores, en la enfermería están Alarcón, Mariano y Ruso. La duda es la de Navarro que todo apunta que será baja, su sitio lo ocupará Galas el ex del Villareal en el lateral zurdo y Pau Bosch juegue en el eje de la zaga junto a Mario Fuentes. Omgba y Ribelles tienen muchas papeletas para dirigir el equipo y las bandas es lo que ofrece más dudas, López Silva estará seguro, la otra será para Álvaro o José. En la zona de ataque la cosa está muy clara, porque Gato y Torres son las únicas alternativas naturales, aunque también podría adaptar a esa zona de ataque a otros jugadores. El partido será el domingo a las 18.00 horas y lo podrán seguir en directo aquí en Radio Alcoy, en el 1485 de Om, esta misma página web o la aplicación móvil de la Cadena SER. El árbitro del encuentro será Sánchez Villalobos del colegio andaluz.