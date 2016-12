The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Tocando con Ernesto El renombrado y joven violinista Ernesto Llorens ofrece un paso privado a diez personas en los estudios de Radio Alcoy jueves, 22 de diciembre de 2016 De Nueva York a Alcoy. Antes de su jam en la Cafetería del Casablanca, el violinista Ernesto Llorens reservó un espacio muy especial en su agenda para la tarde del 21 de diciembre. Acompañado de Rene Dossin, al contrabajo, y del chileno Joaquín Rojas, a la guitarra, Ernesto ha tocado en los estudios de Radio Alcoy, para el programa Tragaluz del jueves 22 de diciembre, y, sobre todo, para un público privilegiado formado por diez personas. Radioyentes que respondieron correctamente a la pregunta lanzada a principios de semana: ¿En qué ciudad reside actualmente el violinista Ernesto Llorens? En Nueva York, claro. Y de la gran metrópolis a su ciudad natal, el que es una de las figuras más destacadas del gipsy jazz actual ha estado en su sala de estar radiofónica preferida, los estudios de nuestra emisora, donde la música, la complicidad y las emociones se han acomodado en nuestra experiencia piloto de montar un concierto en casa.