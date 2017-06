The examples populate this alert with dummy content

JUEGOS ESCOLARES Todas los colegios participan en el fin de curso de la EPI Durante las mañanas de los días 7 y 8 de junio se llevará adelante la EPIFESTA, el final de curso de la EPI, la Escola Esportiva d’Iniciació martes, 06 de junio de 2017 Las EPIS se plantean como unas escuelas deportivas que se integren en la escuela. Se trata de un programa dirigido a la población escolar para el desarrollo de actividades de enseñanza deportiva con objetivo de familiarizar primero y especializar más tarde, al alumno en el deporte. Las EPIS, «Escoles esportives d’iniciació esportiva» son un modelo experimental que se desarrolla dentro del horario escolar abarcando un determinado número de modalidades deportivas, desde los 6 hasta los 12 años, coincidiendo en las categorías de prebenjamín, benjamín y alevín. El programa incluye 4 sesiones por modalidad y está elaborado por técnicos especializados. Este año, en 1º, los alumnos de 6-7 años han practicado judo y atletismo. Los de 2º de 7-8 años, gimnasia artística y orientación. Los de 3º, pilota, 4º Colpbol, 5º GoalBall i 6º Balonkorf. «Cabe resaltar que ese programa está dentro del Proyecto de Deporte Escolar de la Concejalía de Deportes, se hacen 8 modalidades diferentes durante esta etapa, dentro de la etapa escolar, con monitores especializados a coste cero para los alumnos. Es muy importante resaltar el carácter de la EPI, donde se intenta dar a conocer deportes minoritarios a los alumnos de edad escolar para que tengan un amplio abanico de posibilidades y experiencias educatiovas y deportivas para que puedan decidir que deporte o deportes practicar en un futuro cuando ya se especialicen», ha indicado el concejal de Deportes, Alberto Belda. En la EPIFESTA, participarán los alumnos de segundo de primaria de todos los centros escolares de la ciudad. Realizarán diferentes actividades las siguientes modalidades deportivas: Judo, atletismo, orientación y gimnasia artística que han practicado a lo largo del curso los niños de primero y segundo de primaria y dentro del programa de escuelas deportivas en los centros escolares organizadas por el ayuntamiento de Alcoy. Este evento se llevará a cabo dentro del marco del 3D. Belda explica que, «Les llevaremos en autobús al polideportivo de forma gratuita, donde harán estas cuatro actividades en turnos de 25 minutos en cada una, después haremos una entrega de premios y obsequios y les devolveremos a sus centros para que estén cuando acaba el horario escolar, el miercoles participan 285 escolares y el jueves 220, hablamos de 500 escolares». «La valoración es muy positiva, participan todos los centros de la ciudad, y este es un paso más dentro de la implantación de la EPI, que culminaremos el próximo año cuando la voluntad es que la EPIFESTA sea sustituida por una Olimpiada Escolar que se haría con los alumnos de 6º que competirían en estas 8 modalidades en una jornada que sería una fiesta deportiva para finalizar el curso», ha concluido el edil. Participarán todos los centros de la ciudad: - Salesianos Juan XXIII, Colegio Sagrada Familia, José Arnauda, CP Miguel Hernández, C. La Salle, CP Sant Vicent, Santa Ana, Salesianos San Vte Ferrer, C. San Roque, San Vte de Paúl, CP Horta Major, CP El Romeral y La Presentación.