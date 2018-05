The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - SAGUNTINO Todas las mujeres entrarán gratis al partido Celebrando el Día de la Madre, el club opta porque todas las mujeres entren de forma gratuita al partido del domingo a las 18.00 horas viernes, 04 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Con motivo del Día de la Madre, el Alcoyano ha decidido que todas las mujeres entren de forma gratuita al encuentro que el Deportivo jugará ante el Saguntino el domingo a las 18.00 horas y que será el último de la temporada como local. “Este domingo es un día especial porque se celebra el día de la madre. Por este motivo, el CD Alcoyano quiere invitar a todas mujeres a presenciar de forma gratuita el último encuentro de liga en El Collao. Podrán acceder gratis a cualquier sector del campo para ver el Alcoyano-Atlético Saguntino a partir de las 18 horas. Os esperamos para vivir con el Deportivo la penúltima jornada del campeonato”, con este comunicado anuncia el club la medida tomada para que se vea un buen ambiente en la grada de El Collao.