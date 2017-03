The examples populate this alert with dummy content

PRAT 2 - 1 ALCOYANO Todo en contra El Deportivo Alcoyano ha perdido 2-1 ante el Prat – A pesar de que los blanquiazules jugaron toda la segunda parte con uno menos por la expulsión de Navarro, buscaron hasta el último segundo el empate tras el gol de penalti de Jony Ñiguez en el minuto 59 domingo, 26 de marzo de 2017 El Club Deportivo Alcoyano ha encajado la segunda derrota en los últimos 15 días en el Estadi Municipal Sagnier ante la AE Prat por 2-1. Los de Toni Seligrat jugaron en inferioridad numérica toda la segunda parte después de que el capitán, Antonio Navarro, viese la roja directa en el minuto 44 de partido por una entrada por detrás a un rival. El partido arrancó con dominio del Deportivo Alcoyano que tuvo dispuso de alguna que otra ocasión. En el minuto 9 de partido el encuentro dio un giro con el gol de Padilla que enganchó el esférico en la frontal del área tras un rechace y que con un gran disparo puso el 1-0 para los locales. Tras este revés, el Alcoyano continuó llegando a la portería del Prat pero sin culminar ninguna ocasión. En el minuto 44 de la primera parte, Antonio Navarro, defensa y capitán en ese partido del Alcoyano, vio la roja directa tras una entrada por detrás a un contrincante. El giro de guión no terminó con esa expulsión. Seguidamente a esa acción el Prat anotó el segundo gol obra de Juanjo Prior, después de que en un córner el balón quedase muerto en la frontal del área pequeña, 2-0 y con un jugador menos, todo en contra para el Deportivo Alcoyano. Pero el Alcoyano es el equipo de la moral, y los jugadores salieron en la reanudación al terreno de juego dispuestos a darle la vuelta al marcador. El partido tuvo un tramo en el que los nervios se apoderaron de los blanquiazules que sabían de la importancia de sumar tras la victoria a domicilio del Barça B frente el Valencia Mestalla por 0-4. Las aguas se calmaron y el minuto 59 el árbitro pitó penalti a favor del equipo de Toni Seligrat cometido sobre David Torres, que de nuevo Jony Ñiguez fue el encargado de transformarlo desde los once metros recortando distancias en el resultado. 30 minutos tenían por delante los blanquiazules para conseguir el gol del empate. Ocasiones tuvieron, y no pocas, aunque el Prat también consiguió llegar a la portería de Marc con cierto peligro en algunas ocasiones. David Torres se quedó solo ante el portero y se le fue fuera, después Marc Martínez se marcó un `paradón´ que salvó a su equipo del 3-1. López Silva, Fran Miranda, y otros jugadores dispusieron de buenas ocasiones que quedaron en nada. La remontada y el empate no fueron posibles y con el 2-1 se llegó al final. El Deportivo Alcoyano continúa segundo en la tabla pero a cinco puntos del líder, el Barça B y momentáneamente, a cuatro del tercer clasificado, el Valencia Mestalla, ya que el Badalona juega el domingo a las 18h ante el Cornellà.