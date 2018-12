The examples populate this alert with dummy content

FESTES Todo sobre el acto de las Embajadas en un libro El capitán cristiano 2019 de la filà Tomasinas, Juan Enrique Miralles, ha editado la publicación realizada por Juan Javier Gisbert miércoles, 05 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Embajadas, arte e historia es una publicación editada por el capitán cristiano de la filà Tomasinas, Juan Enrique Miralles. El libro es un estudio minucioso del acto de las Embajadas realizado durante más de diez años por el embajador moro, Juan Javier Gisbert. El libro tiene 432 páginas y 70 ilustraciones. La portada del libro es obra del pintor y asesor artístico de la Associació de Sant Jordi, Ignacio Trelis. El capitán cristiano de la filà Tomasinas, Juan Enrique Miralles, dedica el libro a su padre, que también fue capitán hace 28 años. Junto a él participa en la edición la empresa Borras Encar, fundada por su progenitor hace justo 50 años. Junto al libro se regala un cd con grabaciones de las embajadas de los últimos 70 años. La parte de la embajada que corresponde al capitán cristiano tiene las voces de Juan Enrique Miralles y su padre. La presentación oficial tendrá lugar el jueves 13 de diciembre a las 20’15 horas en el Salón Rotonda del Círculo Industrial. La recaudación del libro tendrá fines benéficos y el dinero irá para las asociaciones solidarias La Salle Acoge y AEDIP, Asociación Española de Déficits Inmunitarios Primarios. Entre los colaboradores destacar el prólogo de Lluís Vidal, mientras que también se pueden ver las firmas de Elisa Beneyto, Xesca Lloria, Antonio Casteló, Josep Tormo Colomina o Miguel Ángel Carrión. Se trata de una edición limitada de solo 300 ejemplares.