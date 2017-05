The examples populate this alert with dummy content

GOLF Todo listo para el MercedesTrophy Visauto organizará la segunda edición de su Torneo de golf, integrado en el prestigioso circuito MercedesTrophy jueves, 25 de mayo de 2017 Visauto organizará la segunda edición de su Torneo de golf, integrado en el prestigioso circuito MercedesTrophy que llega a su vigésimo octava edición. Visauto muestra de esta manera su fidelidad al circuito y a sus clientes aficionados al deporte del golf. El Torneo Visauto se celebrará en las instalaciones de La Sella Golf el próximo sábado 27 de mayo y contará con 120 jugadores inscritos que por reglamento deben ser mayores de 18 años de edad y tienen que poseer la licencia federativa vigente de la Real Federación Española de Golf. Todos los jugadores inscritos recibirán un welcome pack compuesto por polo técnico y gorra de competición del Circuito, y bolas. El día de golf, irá acompañado de espectaculares premios especiales organizados por las marcas colaboradoras; Garmin organizará su Premio Especial a la Bola Más Cercana, con un reloj GPS modelo Approach S6 como premio. Adidas también premiará al ganador en su hoyo con un par de zapatos, y TaylorMade organizará el premio al Drive Más Largo, en el que el ganador se llevará un Sand Wedge de última generación de la marca. Al término del recorrido los jugadores tendrán la oportunidad de brindar con Cava Villa Conchi, (Mejor Cava Español 2015 por la revista Mundus Vini), y asistir al sorteo de regalos TaylorMade que tendrá lugar tras la ceremonia de entrega de trofeos. Visauto, como Concesionario Mercedes-Benz que además comercializa el producto smart, contará en su torneo con el hoyo especial smart, que premiará el hoyo en uno con un smart fortwo. Premios Mercedes–Benz Los clientes de Mercedes-Benz mejor clasificados en cada Torneo, se beneficiarán de un premio reservado para ellos. Consistirá en una invitación especial para asistir, con un acompañante de su elección, y participar en la Final Nacional de Golf, que tendrá lugar en el mes de septiembre. ADIDAS Organizará un Premio a la Bola Más Cercana, otorgando al ganador un par de zapatos de golf, de su modelo Adipure Flex WD. TaylorMade Premio Especial al Drive Más Largo, y a cuyos ganadores, en categoría masculina y femenina, entregará un sand wedge de última generación. GARMIN Premio Especial a la Bola Más Cercana cuyo ganador/a recibirá un reloj GPS del modelo Approach S6. Cava Villa Conchi Premiado por Mundus Vini como mejor Cava Español, del año 2015 por su Cava Brut Imperial, regalará en el sorteo una completa caja de su producto para uno de los afortunados jugadores, además de ofrecer la degustación de su producto. MercedesTrophy 2017 En este año 2017 se desarrolla la vigésimo octava edición del MercedesTrophy, que llegará a 15 ciudades, cuyos principales clubes de golf actuarán como anfitriones de los 25 Torneos en los que participarán más de 3.300 jugadores según las previsiones de esta edición. De Abril a Junio se jugará la fase local para concluir con la celebración de la final nacional en el PGA de Catalunya, Gerona del 30 de junio al 3 de julio y la final mundial, del 3 al 8 de octubre en Stuttgart, Alemania.