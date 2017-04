The examples populate this alert with dummy content

GIMNASIA RÍTMICA Todo listo para el Nacional Base El conjunto juvenil del Club Gimnasia Rítmica Sant Jordi y las gimnastas Miriam García y Ana Micó han visitado Ser Deportivos para hablar sobre su participación en el Campeonato Nacional Base que acoge Guadalajara del 26 al 30 de abril miércoles, 19 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (19/04/2017) Después de superar dos fases clasificatorias el esperado Campeonato Nacional Base de gimnasia rítmica se acerca. El Club Gimnasia Rítmica Sant Jordi y sus gimnastas llevan preparando los ejercicios desde diciembre. Guadalajara es el lugar escogido para celebrar esta cita deportiva entre el 26 y el 30 de abril. El CGR Sant Jordi ha logrado clasificar para este campeonato a dos gimnastas con ejercicios individuales, la juvenil Miriam García con cinta y la cadete Ana Micó con aro, además del conjunto juvenil integrado por Laura Benavent, María Iniesta, Andrea Ortiz, Claudia Palmer y Laura Pastor. Las veteranas del CGR Sant Jordi realizarán un ejercicio con mazas. Tanto el conjunto como las gimnastas individuales clasificadas han estado en Ser Deportivos acompañadas por una de sus entrenadoras, Lucia Úbeda, a una semana vista del arranque del Campeonato. Previo a este campeonato las gimnastas tuvieron que pasar por fases previas. Todas ellas se clasificaron para el nacional de Guadalajara tras superar la fase provincial, celebrada el 18 de marzo en Monforte del Cid, y la autonómica, que acogió Ontinyent el 25 de marzo. En el provincial, Ana Micó se alzó con la medalla de oro y el conjunto juvenil obtuvo el bronce, resultado que repitió el conjunto en el autonómico. Las gimnastas, algunas alcoyanas y en el caso de Miriam García, de Agullent, que se desplaza cada entreno hasta Alcoy, han contado sus expectativas de cara al Nacional Base, y la principal es “disfrutar de la experiencia”. Laura Pastor y Ana Micó ya saben lo que es competir en un evento de estas características ya que ya han participado en el Nacional. Aunque Micó no tiene ningún ritual previo al ejercicio, el conjunto sí, y en uno de ellos, llevar una pulsera roja se suma también la juvenil Miriam García. Debido al nivel de las gimnastas en la Comunidad Valenciana, Lucía Úbeda, afirma que son casi más difíciles las fases provinciales y autonómicas que el Nacional. “Una vez que llegas al Nacional sabes que ya no te quedas fuera y que por fin estás allí”. La expedición del Sant Jordi partirá a Guadalajara el miércoles 26 y muchas de las gimnastas estarán acompañadas por familiares que se desplazaran hasta allí y a los que califican de “gran apoyo”.