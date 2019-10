The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - ACERO “Todo lo sucedido en la copa nos ha unido todavía más” El Alcoyano afronta ante el Acero la novena jornada de liga que se jugará el domingo a las 18 horas en El Collao - El partido lo podrán escuchar en Radio Alcoy en el 1485 de om, App Ser o en esta misma web viernes, 18 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (18/10/2019) La semana no ha sido fácil para el Alcoyano. El lunes después de la octava victoria consecutiva en Novelda, el equipo de Vicente Parras no sabía si jugaría o no el encuentro ante el Jove en Copa Federación ya que la impugnación del Castellón estaba pendiente de resolver. El equipo planificó la semana pensando que jugaría hasta no recibir notificación oficial, que llegó y el cuerpo técnico cambió todos los planes. Hasta el pasado miércoles todavía se escuchaban resquicios de lo sucedido, pero el jueves todo cambió y el equipo ya se puso en serio y reseteó. Todo gira en torno al partido del domingo ante el Acero, a expensas de saber que dice el TAD sobre el asunto, ya que el Alcoyano ha decidido recurrir la decisión del Comité de Apelación. Los de Parras se han centrado en el conjunto de Sagunto para conseguir algo que está al alcance de cualquiera, la novena victoria consecutiva. Los blanquiazules quieren conseguir un nuevo triunfo como locales y seguir ampliando la ventaja. Pero no será nada fácil, ya que el equipo valenciano llega de unos partidos sin conocer la derrota y con la intención de ser el primer equipo que le gane o empate al Alcoyano. El técnico del Alcoyano tiene la duda de Juli que esperará hasta última hora, el resto de la plantilla estará disponible para el entrenador. Según Parras, el Acero “buscará un partido lento y que se nos haga largo”, algo que quiere contrarrestar “siendo intenso desde el primer minuto”, señaló en sala de prensa. Es muy probable que se vean algunos cambios con respecto a la última alineación que ganó en Novelda. El árbitro del encuentro será Vicente Gil Coscollá. El partido lo podrán escuchar en Radio Alcoy en el 1485 de om, App Ser o en esta misma web desde las 17.45 horas.