The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - CARTAGENA Todo o nada, se busca cambiar la historia El Alcoyano no quiere volver a ser eliminado por el Cartagena - La afición se vuelca con el equipo - El Collao reventará viernes, 26 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (26/05/2017) más información Quedada para recibir al equipo Todo o nada, Cara o cruz, si o no... cualquiera vale, porque llega la hora de la verdad para el Alcoyano. En lo sentimental sería un palo muy gorda para la afición del Alcoyano volver a caer ante el Efesé. En lo deportivo sería una eliminación que dolería demasiado después de la grandísima temporada del equipo de Toni Seligrat, caer la primera no gustaría a una afición que confía ciegamente con su equipo. Ni en Alcoy ni en Cartagena se han dado muchas pistas de onces iniciales y demás detalles que puedan dar alguna ventaja al rival. El Alcoyano sabe que sólo le vale ganar y eso es lo más importante por el entrenador anuncia que " hay que tener corazón caliente pero la cabeza fría" y asegura que " a mi no me gustaría ser el domingo el rival del Alcoyano", confirmó a Radio Alcoy. El entrenador contará con todos excepto Tomás Ruso que se lesionó en Cartagonova y tiene para al menos cinco meses. En lo que se refiere a la afición hay organizada una quedada para acompañar y recibir al equipo antes de que lleguen al campo. El encuentro será a las 20.00 horas y lo contaremos en directo en Radio Alcoy desde las 19.30 horas en una programación especial. Podrán escucharlo en el 1485 de OM esta misma página web o en la aplicación móvil de la Cadena SER.