NADAL ALCOIÀ Todo preparado para el Bando Real y la Cabalgata de Reyes A partir de las 18'20 horas con el Bando del Tio Piam empiezan los dos actos centrales de la Trilogía del Nadal Alcoià viernes, 04 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (03/01/2019)

AUDIO Amagatalls de la festa (04/01/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (04/01/2019) 440 pajes se preparan para hacer de conductores de los sueños este sábado con motivo de la Cabalgata más antigua del mundo, la de Alcoy. La Cabalgata de los Reyes Magos alcanzará mañana sábado su 134 edición, mientras que hoy viernes tendrá lugar el preámbulo del Bando Real con ell Embajador y las burritas. El Bando Real tendrá esta tarde un total de 10 burritas para depositar las cartas los más pequeños, mientras que la Cabalgata de Reyes Magos contará con un total de 440 pajes, además de otros 80 que estarán en los Campamentos Reales. Así lo han explicado el concejal de Fiestas, Raül Llopis, y los responsables de los pajes y los paqueteros, Jordi Chirlaque y Dani Cabrera, y el presidente de la Asociación Cultural Samarita, David Ponsoda, en el programa Amagatalls de la Festa de Radio Alcoy. El acto de hoy se iniciará a las 18’20 horas en el Teatre Principal donde arrancará el Pregó del Tio Piam con los personajes del Tirisiti, gracias al Grup de Danses Carrascal, que subirán hasta la Font Redona para recibir al Ambaixador. A partir de ahí bajará la comitiva del Embajador acompañada por el pueblo, los antorcheros, y la carroza del emisario de los Reyes, ayudado por Ferran Cano, quien leerá el bando escrito por Jesús Trelis, quienes han estado también han estado en Radio Alcoy, junto al propio Ambaixador. La Cabalgata empezará mañana a las 18 horas desde l’Avinguda d’Elx con los tres Reyes que tendrán la ayuda de las entidades el Club Deportivo Plana, filà Mozárabes y Asociación Jesuset del Miracle. Por la mañana se podrán visitar los campamentos reales del Preventorio y del Barradello Moya, organizados por la Asociación Samarita y los paqueteros trabajarán en el instituto Pare Vitòria hasta las 13'30 horas. El domingo 6 los Reyes visitarán la residencia Emilio Sala y el hospital Virgen de los Lirios. Este viernes para el Bando Real se realizará el corte a las 18 horas por la Font Redona, y seguirá por las calles del centro, Sant Nicolau, plaza de España y Sant Llorens, hasta el País Valencià. El sábado 5 día de la Cabalgata de Reyes provocará cortes en los accesos al Preventorio desde el albergue canino y desde Les Llometes. Las subidas serán desde la plaza Al-Azraq y para el segundo campamento desde la Aceitunera El Serpis. Ya por la tarde con la Cabalgata se cortarán las calles a partir de las 17 horas en las calles del centro y la Avinguda d’Elx desde las 10 horas. El domingo 6 de enero con motivo de la visita de los Reyes a los hospitales habrá cortes puntuales por la presencia de autobuses en la zona del Preventorio.