BANDO Y CABALGATA Todo preparado para disfrutar de los días centrales del Nadal Alcoià Nueve burritas recogerán las cartas de los más pequeños el día del Bando este sábado 4 y 450 pajes acompañarán a los Reyes Magos durante su recorrido el domingo 5 viernes, 03 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/01/2020) La Asociación Cultural Samarita podrá a la venta el próximo domingo 700 entradas para visitar el Campamento Real del Preventorio a las 8, 8,30 y 9 horas. La organización ya ha vendido otras 7.000 localidades que dan acceso a las jaimas que acompañan al séquito los Reyes desde la víspera de la Cabalgata. De ellas 2.400 entradas tendrán acceso en los 40 autobuses habilitados. Cada una de las entradas de autobús tendrá el número del autobús asignado en el que podrá subir. La carretera del Preventorio estará cortada al tráfico con acceso restringido solo para vehículos de emergencias y policía. Para los visitantes que vayan a pie la organización recomienda tres rutas: desde la Piscina Municipal, desde Serelles y una tercera por els Llençols. La organización ha dispuesto otras 700 entradas en la puerta del campamento, como ha recordado el presidente de la entidad organizadora, la Asociación Cultural Samarita, David Ponsoda, al tiempo que se pide puntualidad respecto a las horas que tengan las entradas. Al margen del campamento, durante la mañana del domingo, en el Instituto Pare Vitòria, de 9 a 13,30 horas, estarán los paqueteros que se encargarán posteriormente de suministrar los regalos a los pajes durante el trayecto de la Cabalgata. Por otro lado, dentro de los actos de la Trilogía Navideña central de Nadal Alcoià, Alcoy se prepara para celebrar el Bando Real y la Cabalgata de los Reyes Magos más cortos. El desfile del Embajador comienza a las seis y media, tras el Pregón del Tío Piam que empieza a las 18 horas, y el de los Reyes Magos a las seis del domingo. La finalización está prevista en torno a las 9,30 de la noche al final de País Valencià. El Bando, acto que data de 1924, arranca con el pregón del Tío Piam, que iniciará su recorrido ante el Teatre Principal y seguirá por el Nacimiento de la Bandeja, Cantó el Pinyó… e irá subiendo hasta llegar a la Font Redona. Un poco más arriba en la Font del Vidre realizará un último pregón con el que recibirá al Embajador Real sobre las 18,30 horas, cuando iniciará su desfile. La autora del pregón de este año es la periodista Mireia Pascual y ayudará al Embajador a declamarlo el actor Ricard Sanz. Desde Sant Nicolau hasta País Valencià pasando por la plaza de España y Sant Llorenç irá la comitiva formada, además, por el pueblo, grupos de danzas, antorcheros, algunos pajes o los personajes del Tirisiti en carne y hueso, entre otros. Cerrando esta comitiva llegará uno de los momentos más esperados por los más pequeños: las burritas. Lila, Miguela, Bartola, Como Tú, Pere, Margarita, Juanita, Lucía y Cloti serán las nueve burritas que llevarán los buzones donde depositar las cartas para los Reyes Magos. La Cabalgata, fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural, alcanza su 135 edición. El recorte aplicado este año persigue adelantar media hora la finalización como explicaba la concejal de Fiestas, Carolina Ortiz, cuando se anunció esta medida hace un par de semanas, buscando que el acto acabe sobre las 21,30 horas. Esta decisión que fue aprobada por mayoría en el pleno, pero no se salvó de cierta polémica por parte de partidos políticos y de colectivos ciudadanos o a título individual. Los dromedarios Al-Azraq, Arturo y Nueve, el debutante, llevarán en sus lomos a los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que este año estarán ayudados por tres entidades, la Asociación de San Mauro Mártir, la Asociación de Árbitros de Baloncesto de Alcoy y la filà Almogávares. A las 18 horas partirá el desfile en la curva del ecoparque seguirá por El Camí, Sant Nicolau, plaza de España, para realizar la Adoración sobre las 20,30 horas. 450 pajes acompañarán a los reyes en el reparto con escaleras rojas para acceder a las casas como recuerda la coordinadora de los pajes por parte del Ayuntamiento, Sara Mejías, quien recuerda que este año son diez, una más que el año pasado, las entidades que respaldan a los pajes. No faltará la música de las cuatro bandas de la ciudad que acompañarán a cada Rey y al Embajador y de agrupaciones de dolçaines y tabals.