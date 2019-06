The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA Todo preparado para la solidaridad y el mejor rock de Senyals de Fum La Peña Celtista Alcoyana Óscar Prieto organiza la tercera edición de este evento que tendrá lugar el sábado 15 a partir de las 19'30 horas en Cerveses Lluna - Se recaudarán fondos para la Asociación Coratge y habrá un homenaje póstumo a Toni Jordá viernes, 14 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/06/2019) La Peña Celtista Alcoyana Óscar Prieto ha organizado para este sábado 15 a partir de las 19’30 horas el concierto Senyals de Fum en Cerveses Lluna. Se trata de una serie de conciertos en homenaje póstumo a Toni Jordá y que en ediciones anteriores ha llevado por nombre La nit del llop. Los grupos de rock que participarán son Juan Saurín, Badana, VIL, Mind Driller e Insohmnia. Esta serie de conciertos tendrá una parte solidaria ya que se podrá colaborar con la Fundación Coratge de afectados de Daño Cerebral Adquirido. Se sorteará un bono para el Rabolagartija Festival y otro para Leyendas del Rock, así como en productos New Rock Oficial. Sergio Cortés presidente de la Peña Celtista Alcoyana, se muestra muy iluisonado ante la tercera edición de este evento. Junto a Cortés, han estado en la presentación la concejala de Juventud, María Baca, Maite Jordá, hermana de Toni, y Angel Lluís Ferrando, presidente de Coratge, asociación para la que se recaudarán fondos. La entrada es gratuita.