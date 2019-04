The examples populate this alert with dummy content

CICLISMO Todo preparado para el trofeo San Jorge Será el domingo día 31 con salida y llegada desde el Complejo Eduardo Latorre - Ser Deportivos desde el MAF para contar todos los detalles miércoles, 27 de marzo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/03/2019) El domingo se celebrará la 65 edición del trofeo San Jorge de ciclismo. En Ser Deportivos hemos hablado de lo que será el evento deportivo que reunirá a más de 150 ciclistas élite y sub 23. Desde el MAF, Museo Alcoià de la Festa, hemos conversado con los organizados de la prueba y con el concejal de Deportes. No te pierdas todos los detalles de lo que será esta prueba deportiva con el recorrido, horarios y todo el montaje que tendrá la carrera antes y después.