The examples populate this alert with dummy content

MEDIA MARATON ALCOY Todo preparado para una cita única Más de 1500 participantes, 1000 animadores y cerca de 400 personas de seguridad y voluntarios, participaran de alguna manera en la media Maratón Unión Alcoyana miércoles, 12 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (12/12/2018) Todo preparado para que el domingo a las 10.30 horas arranque una de las pruebas más multitudinarias deportivamente hablando. Los más de 1500 atletas inscritos en la Media Maratón Unión Alcoyana Seguros, ya termina de preparar una prueba que cuenta con 1000 personas que durante 15 puntos de animación le darán un toque único a la carrera. Voluntarios y seguridad confirman una plantilla de 350 personas que velarán para que todo salga correctamente. Desde las 7 de la madrugada la Avenida Alameda permanecerá cerrada al tráfico. La micro maratón para los pequeños comenzará las 9 horas y la carrera a las 10.30 con salida desde el Complejo Eduardo Latorre. Hoy en Ser Deportivos David Miró cuenta todos los detalles de información útil para participantes y público. desde cortes de tráfico hasta repasar el circuito.