CIUTAT DEL NADAL Todo a punto para la adoración popular El último día del año comienza con el desfile de Les Pastoretes-El primer acto de la Trilogía de la Epifanía arranca a las 12 en El Partidor sábado, 30 de diciembre de 2017 AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (30/12/2017) Los pastores y acompañantes últiman los detalles para iniciar la singular Trilogía de la Epifanía, que Alcoy celebra en la recta final de la Navidad. El desfile simula la visita de los pastores a la Sagrada Familia al Portal de Belén, instalado en La Bandeja. Está previsto que comience este 31 de diciembre a las 12 del mediodía desde El Partidor. Suele desarrollarse en el domingo o festivo más próximo a la Cabalgata y el concejal de Fiestas, Raül Llopis, resalta el hecho de que la coincidencia este año con el día de Nochevieja aporte más visitantes. "Es un motivo añadido para que el público escoja nuestra ciudad para vivir la fiesta organizada para este día". La jornada arranca pronto. La previa al desfile por la calle San Nicolás y la posterior adoración de los pastores la marca el almuerzo a base de carne y embutido desde las 9,30 en la plaza de España, organizado por El Carrascal. Este es uno de los participantes en el desfile, junto al Grup de Danses Sant Jordi y las bandas de Alcoy.