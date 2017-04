The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Todo a punto para el Trail Solidari Paco Fuster y Nacho Company han visitado Ser Deportivos para contarnos todos los detalles previos de una de las citas deportivas más importantes y solidarias del año - El recorrido ha sufrido diversas modificaciones debido a una nueva ley miércoles, 05 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (05/04/2017) La solidaridad, el deporte, la unión y la emoción se aúnan en un mismo día. Ese no podía ser otro que el sábado 8 de abril, día que se celebra el Trail Solidari Alcoi con la participación de más de 1.000 personas que, en horas llegaron al límite de inscritos que este año se ha ampliado a 150 personas más de las 350 iniciales para la Marcha. Paco Fuster, director del Trail y presidente de +queuntrail, y Nacho Company, coordinador de circuito y seguridad del Trail Solidari Alcoi han estado en Ser Deportivos para contarnos todos los detalles de esta carrera deportiva que tiene a la solidaridad por bandera. Faltan días para que dé el pistoletazo de salida esta cita que lucha contra el cáncer y rinde homenaje a todas aquellas personas que están luchando contra esa enfermedad. Este año, habrá un homenaje más aparte del que se realiza a los propios corredores. A un hombre de la zona que falleció hace apenas 15 días y que su ilusión era participar en el Trail. Fuster ha contado en Ser Deportivos este suceso y que la mujer del fallecido estará presente en el Trail. El recorrido de este año ha sufrido diversas modificaciones debido a una nueva legislación que impide el paso de carreras por ciertas carreteras. Company ha sido el encargado de explicar en Ser Deportivos todas las variaciones. Este nueva ley, junto a las consecuencias del temporal sufrido en Alcoy en los últimos meses han provocado que el trabajo se haya multiplicado para todos ya que, tanto Fuster como Company, han destacado la colaboración de diversas entidades y voluntarios para poder superar todos los obstáculos y que la carrera se pueda llevar a cabo. Dentro de la campaña Dorsal 0, destinada a recaudar fondos para la investigación contra el cáncer y que todavía está en marcha hasta mayo, desde la organización del Trail se han mostrado “muy contentos” por la respuesta a esta iniciativa que se ve complementada por un encuentro de investigadores de esta enfermedad. La recogida de dorsales será el viernes 7 de abril de 18h a 21h en el Pabellón Georgina Blanes del Campus de Alcoy de la UPV. Antes de la salida de los corredores prevista para el sábado 8 de abril a las 8h desde la Avenida Pais Valencià hay varios actos. Todos los podrán encontrar en www.trailsolidarialcoi.com. Si deseas conocer todos los detalles de la carrera y las modificaciones en el recorrido escucha el programa de Ser Deportivos con la entrevista a Paco Fuster y Nacho Company.