DOCUMENTAL "Todos alucinan con la pericana" El artista temático, José Piñero, logra reunir en un documental a cocineros con Estrella Michelín para los que ha elaborado vajillas experimentale miércoles, 08 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/02/2017) El artista temático, José Piñero, logra reunir en un documental a cocineros con Estrella Michelín para los que ha elaborado vajillas experimentales. El Maker de los Chefs cuenta con los testimonios de Ferrán y Albert Adriá, Quique Dacosta, Dabiz Muñoz, Paco Roncero, Dani García y Kiko Moya. José Piñero ha conseguido sorprender alguno de ellos, no sólo con su arriesgada apuesta artística, sino también con la gastronomía local. "Lo que te piden es algo típico, diferente a lo que ellos están acostumbrados a cocinar...todos alucinan con la pericana". El documental se presenta este jueves a las 19’30 en el Centre Cultural. La edición de este trabajo coincide con el 25 aniversario de El Taller de Piñero.