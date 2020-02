The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Todos podemos necesitar un trasplante" El Hospital Virgen de los Lirios es desde 1998 centro receptor de órganos - En los últimos 5 años el Equipo de Trasplantes ha registrado 27 donantes jueves, 27 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La concienciación y el marco legal son dos aspectos claves para que España ocupe las primeras posiciones en el ranking mundial de donaciones de órganos para trasplantes. Como centro receptor de órganos, el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy ha alcanzado en los últimos cinco años una media de cinco donantes anuales. El dato lo ha ofrecido José Ángel Muñoz Rubio, enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos, este jueves 27 de febrero día internacional del trasplante. Destaca los 27 donantes registrados desde 2015. Los requisitos se centran en la voluntad manifiesta del potencial donante. En ello insiste María Jesús Díez García, médico intensivista del Virgen de los Lirios. "Lo importante es verbalizar (el deseo de ser donante), hablar con la familia, que es la que al final tiene que dar el consentimiento". El Equipo de Trasplantes del Área de Salud de Alcoy lo integran cuatro especialistas que trabajan en coordinación con otros centros del ámbito autonómico y nacional para poder dar una segunda oportunidad a los pacientes que lo requieren. "Todos podemos necesitar, en un momento dado, un transplante", concluyen.