The examples populate this alert with dummy content

LESIÓN GRAVE Tomás Ruso, cinco meses de baja El central se rompió en Cartagena y dice adiós a la temporada y pretemporada de la próxima campaña miércoles, 24 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/05/2017) La mala fortuna se alió con Tomás Ruso, es sin duda la peor noticia del play off de ascenso pase lo que pase a lo largo del periplo del ascenso. Una jugada desgraciada a los cinco minutos del inicio del partido en Cartagonova, hizo que Ruso se lesionase. Los gesto de dolor eran evidentes, salió hacia el autobús con muletas y los peores pronósticos se hicieron realidad tras las exploraciones médicas. Diagnóstico: Avulsión completa sin retracción del tendón conjunto del semitendinoso y bíceps femoral del muslo izquierdo. Pendiente de intervención quirúrgica en los próximos días. El tiempo estimado de baja es de cinco meses. Según reza en la página web del club. Esto supone decir adiós a la temporada que se espera no termine el domingo, además se perderá la pretemporada y el inicio de la próxima temporada, sobre el mes de octubre está prevista su vuelta siempre y cuando no haya contratiempo. Si todo va bien y adelanta plazos, igualmente se perderá la pretemporada y el comienzo de la competición. Los compañeros, en una comida de conjura, han mostrado su apoyo al jugador con un cartel de “animo tomy”. Además Jony Ñiguez, ha mostrado públicamente el dolor que tiene la plantilla. “Es un palo muy fuerte, una lesión no la deseas de ningún compañero, pero menos de Ruso que es muy querido en el vestuario. Es un motivo más para ganar el domingo e intentar conseguir la victoria para dedicársela”, aseveró el mayor de los Ñiguez. En cuanto a la otra lesión que se produjo en Cartagena, la de López Silva, el futbolista no tendrá problemas para estar ante el Cartagena ya que sólo sufrió una leve torcedura.