CD ALCOYANO Tomás Ruso se queda Era un secreto a voces, el central seguirá en la zaga blanquiazul una temporada más martes, 26 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Tomás Ruso aceptó la propuesta del Alcoyano para seguir una temporada más en el Alcoyano. Aunque hace unos días que se conocía la noticia, no fue hasta que el valenciano estampó su firma cuando el club lo ha dado en su página web de forma oficial. Ribelles, Nieto, Navarro, Barreda, Omgba y a ahora Tomás Ruso, son los que se quedan por el momento, aunque serán más de la temporada pasada los que se queden finalmente en el equipo de Vicente Mir. En el capitulo de fichajes, sólo Pajarero y Rubio están confirmados, todo indica que tras el fin de la temporada y finalizados los play off de ascenso, el mercado empezará a moverse más.